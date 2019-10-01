شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع بعد خفض الفائدة إلى أدنى مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق.



جاء القرار من جانب البنك المركزي في إطار محولات السياسة النقدية مواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.



وخحفض البنك المركزي الأسترالي معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 0.75%، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق كما أنه توافق مع توقعات المحللين.

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وعلق رئيس البنك "فيليب لو" على هذا القرار بأنه يستهدف دعم سوق العمل مشيرا إلى إمكانية خفض الفائدة بشكل إضافي في الفترة المقبلة لتعزيز النمو الاقتصادي.



وأكد "لو" على أنه وفريقه سيراقبون ما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية والبيانات الحكومية الصادرة من أجل اتخاذ الخطوات التالية وقت الضرورة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.67، وسجل أعلى سعر عند 0.6775 وأقل سعر عند 0.6671.