شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية بعد بيانات ضعيفة جددت القلق من ركود محتمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع عودة المخاوف بشأن احتمالية تعرض الاقتصاد الكبر في العالم للركود في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكانت "وول ستريت" في تفاؤل أمس وسط ترقب لجولة قادمة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وحققت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب شهرية في سبتمبر/أيلول وفصلية في الربع السنوي الثالث هذا العام.



ورغم ذلك، تلاشى هذا التفاؤل بعد بيانات أظهرت هبوط مؤشر نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 47.8 نقطة في الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو/حزيران 2009.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع "داو جونز" بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 175 نقطة) إلى 26740 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 7971 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 2961 نقطة.