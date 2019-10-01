شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا يسجل أدنى قراءة شهرية منذ الأزمة المالية العالمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات أن مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة سجل أدنى قراءة في أكثر من عشر سنوات خلال سبتمبر/أيلول.
وأظهر المؤشر انخفاضا إلى 47.8 نقطة في الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو/حزيران 2009، وذلك مقارنة بالقراءة 49.1 نقطة في أغسطس/آب.
وجددت هذه البيانات المخاوف في الأسواق من ركود وشيك في الولايات المتحدة نتيجة تداعيات الحرب التجارية مما دفع "وول ستريت" نحو التراجع.
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