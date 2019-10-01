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شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل ينخفض بعد تسجيل أكبر مكاسب فصلية في 9 سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف لكن المعدن حقق أكبر مكاسب فصلية في الربع السنوي الثالث منذ عام 2010.
وتلقى النيكل دعماً من القلق بشأن نقص المعروض في الأسواق العالمية في ظل ترقب قرار الحكومة الإندونيسية بحظر تصدير المعدن بداية من العام القادم.
ويستخدم النيكل في صناعة الصلب المقاوم للصدأ والبطاريات الكهربائية، وبالتالي، فإن الحظر الإندونيسي لتصديره يعني تلاشي 350 ألف طن من الأسواق العالمية.
وقفز سعر النيكل بنسبة 34% خلال الربع الثالث - أكبر مكاسب فصلية في تسع سنوات - متصدراً مؤشر "بلومبيرغ" للمعادن والسلع الأفضل أداء على أساس فصلي.
وشهد النيكل دعما من الصين وطلبيات ضخمة من مصانع الحديد والصلب لتأمين إمداداتها من المعدن خشية تأثرها بالحظر الإندونيسي والقفزة في أسعاره عام 2020.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 17296.3 دولار للطن، وسجل أعلى سعر عند 17225 دولار للطن.
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