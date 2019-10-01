شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، استنادا على انخفاض إنتاج أوبك وروسيا خلال أيلول/سبتمبر ، الأمر الذي قلص مخاوف تخمة المعروض فى السوق ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 54.26$، وسجل أدنى مستوي عند 54.21$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 60.06$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.38$ ، وسجل أدنى مستوي عند 59.38$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين فقد الخام الأمريكي 3.2% ، فى سابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 54.02$ للبرميل ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 4.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت مستوي 59.22$ للبرميل الأدنى منذ 12 أيلول/سبتمبر الماضي.

قال رئيس الذراع التجاري لشركة أرامكو السعودية يوم الاثنين إن الشركة استعادت إنتاجها النفطي بكامل طاقته إلى مستويات ما قبل هجمات 14 أيلول/سبتمبر ،وضخت السعودية نحو 9.78 مليون برميل يوميا فى آب/أغسطس.

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وعلى صعيد تعاملات الربع الثالث المنصرم ،انخفض الخام الأمريكي بنسبة 6.7% ،و فقد الخام الدولي "خام برنت" نسبة 7.8% ، فى ثاني خسارة فصلية على التوالي.

أسباب تلك الخسارة الفصلية كثيرة ، منها تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،تزايد مؤشرات ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الوقود ،وتسارع إنتاج أمريكا لمستويات قياسية جديدة.

على حسب بيانات أولية انخفض إنتاج "أوبك" بنحو 750 ألف برميل فى أيلول/سبتمبر إلى إجمالي 28.9 مليون برميل يوميا ،وهو أدنى مستوي لإنتاج المنظمة العالمية فى نحو ثماني سنوات.

وفى روسيا قالت مصادر إن إنتاج النفط فى البلاد انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا فى أيلول/سبتمبر من 11.29 مليون برميل فى آب/أغسطس ، رغم من ذلك لا يزال الإنتاج الروسي أعلى من الحصص المحددة ضمن اتفاق خفض الإنتاج العالمي مع أوبك.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.