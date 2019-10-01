شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تفقد حوالي 1.5% وتسجل أدنى مستوى فى 4 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النحاس حوالي 1.5% خلال تعاملات يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أربعة ،مع هبوط معظم المعادن الصناعية المقومة بالدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى استمرار القلق حيال مستويات الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

انخفضت أسعار النحاس بنسبة 1.5% إلى 2.529$ للرطل وهو أدنى مستوى منذ 4 أيلول/سبتمبر الماضي ،بعد افتتاح تعاملات اليوم عند 2.569 $ للرطل ،وسجلت أعلى مستوى عند 2.572$ للرطل.

أنهي المعدن الأحمر "النحاس" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.0% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ، وبيانات ضعيفة فى الصين.

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وعلى صعيد تعاملات أيلول/سبتمبر المنصرم ،حققت أسعار النحاس ارتفاعا بنسبة 0.8 % ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عامين.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 29 شهرا عند 99.59 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم صعود الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على أسعار المعادن الصناعية كونها مقومة بالعملة الأمريكية وترتفع تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

مع وفرة الإنتاج العالمي من معدن النحاس زاد التركيز بالسوق على مستويات الطلب ،و التي شهدت تراجعا واضحا فى الصين ، فى ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه أكبر بلد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.