شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 29 شهرا قبيل بيانات قطاع الصناعات الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 29 شهرا ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة مع توالي قيام البنوك المركزية العالمية فى خفض معدلات الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاعات الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 99.59 نقطة الأعلى منذ أيار/مايو 2017 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.40 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.39 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع توالي عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات أيلول/سبتمبر المنصرم ، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.6 % ، فى ثالث مكسب شهري على التوالي ، بفعل مستويات الطلب القوية على العملة الأمريكية.

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يواصل مؤشر الدولار تسجيل مستويات مرتفعة جديدة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة مع توالي قيام البنوك المركزية العالمية فى خفض معدلات الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي.

وكان أخر تلك البنوك قيام الاحتياطي الاسترالي يوم الثلاثاء بخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% ، فى ثاني خفض فى معدلات الفائدة الاسترالية خلال هذا العام ، وأعاذ ذلك إلى التباطؤ الاقتصادي فى البلاد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن أداء قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال آب/أغسطس ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول سلامة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتصدر القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع مستوي 51.0 نقطة بنفس القراءة الأولية ، وقراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 50.4 نقطة خلال أيلول/سبتمبر من مستوى 49.1 نقطة فى آب/أغسطس.