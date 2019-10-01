شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي من أدنى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى الستة أيام الأخيرة ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، ويكبح تلك المحاولات ارتفاع الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 17.13$ للأوقية ، من مستوي الافتتاح عند 16.99$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 16.89$ الأدنى منذ 20 آب/أغسطس الماضي.

أنهى المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 3.15% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، تحت ضغط الصعود القوي للدولار الأمريكي.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الربع الثالث من هذا العام ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنحو 11 % ، فى ثاني مكسب فصلي على التوالي ،وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأول من عام 2017 ، بفضل طلب قوي من مستثمري التجزئة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 29 شهرا عند 99.59 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود القوي فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة فى الولايات المتحدة ، بالمقارنة بأسعار الفائدة المنخفضة لمعظم الاقتصادات العالمية الأخرى.