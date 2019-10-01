شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 4 جلسات بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى الأربع جلسات الأخيرة ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى أوروبا قوضت معنويات المستثمرين ، ويكبح الخسائر نفي البيت الأبيض أنباء تشير إلى تفكير إدارة الرئيس ترامب فى تقييد تدفقات رأس المال من المستثمرين الأمريكيين إلى الصين ،مع دراسة شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع صعود شركات التصدير المستفيدة من هبوط اليورو لأدنى مستوى فى أكثر من عامين مقابل الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

أكدت القراءة النهائية لبيانات التصنيع فى أوروبا خلال أيلول/سبتمبر تعمق ركود الأنشطة الصناعية لأدنى مستوى فى عدة سنوات ،وأظهرت بيانات أخرى هبوط أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات.

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جددت تلك البيانات مخاوف الركود الحاد للأنشطة الاقتصادية فى أوروبا خلال النصف الثاني من هذا العام ، الأمر الذي يزيد من الضغط الركودي على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.

فى الولايات المتحدة ،نفي مستشار التجارة بالبيت الأبيض "بيتر نافارو" التقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس ترامب فى تقييد تدفقات رأس المال من المستثمرين الأمريكيين إلى الصين ،مع دراسة شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية ،ووصف تلك التقارير بالمزيفة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.7% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، فى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.2 % ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.