شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين بفعل صعود القوي للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهرين ، بفعل الصعود القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بجانب تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,467.55$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,472.29$،وسجلت أعلى مستوي 1,474.79$ ، وأدنى مستوي 1,459.04$ الأدنى منذ 6 آب/أغسطس الماضي.

أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.7% ،فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

Advertisements

لكن على صعيد تعاملات الربع الثالث من هذا العام ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 4.5% ، فى رابع مكسب فصلي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 29 شهرا عند 99.59 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود القوي فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة فى الولايات المتحدة ، بالمقارنة بأسعار الفائدة المنخفضة لمعظم الاقتصادات العالمية الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.05 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي لينزل الإجمالي إلى 920.83 طن متري.