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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا تهبط لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيلول/سبتمبر مرتفعة بنسبة 0.9% ، والتي تعد أدنى قراءة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.0% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 1.0%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 1.0%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.9% ، هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
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