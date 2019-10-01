شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع استغلال بعض التجار الأسعار المنخفضة فى بناء مراكز شرائية جديدة ، حيث لا تزال أكبر عملة رقمية بالعالم تحظي بكثير من الثقة والإعجاب من قبل مستثمري التجزئة والمؤسسات.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 215$ بما يعادل نسبة 2.6% إلى 8,519$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,304$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 8,195$.

حققت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 3.1% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 7,714$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى صعيد تعاملات الربع الثالث الفائت ، فقدت أسعار البتكوين نسبة 23% ، فى أول خسارة فصلية خلال هذا العام ،وبأكبر خسارة فصيلة منذ الربع الأخير من العام الماضي.

تعاذ تلك الخسارة الفصلية إلى الأجواء السلبية التي سيطرت على تعاملات العملة المشفرة الرائدة فى السوق ،بالتزامن مع تباطؤ الطلب على البتكوين كملاذ آمن بالرغم من ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ،بالإضافة إلى عمليات البيع المفتوحة التي أعقبت الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 6 مليار$ إلى إجمالي 226 مليار$ ،مع استمرار انتعاش أسعار البتكوين والعملات الكبرى الأخرى.

وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق التشفير بالأمس إلى 208 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى أيار/مايو الماضي ، ليسترد السوق أكثر من 18 مليار$ خلال أقل من 24 ساعة ، والاسترداد لا يزال مرشح للزيادة.

يدعم تعافي أسعار البتكوين من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، استغلال بعض التجار الأسعار المنخفضة حاليا فى بناء مراكز شرائية جديدة ، حيث لا تزال العملة المشفرة تحظي باهتمام كبير من قبل مستثمري التجزئة والمؤسسات المالية.

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قال المستثمر الأمريكي والمؤسس المشارك فى شركة مورغان كريك للأصول الرقمية " أنتوني بومبليانو" إن عملة البتكوين ستنتهي فى محفظة كل مستثمر مؤسس ، كلما زادت البنية الأساسية حول الصناعة.

من ناحية أخرى، حيث سجلت العقود المفتوحة على منصة Bakkt الخاصة بمجموعة ICE المالكة لبورصة نيويورك NYSE خلال أسبوعها الأول حوالي 623 عقدا ليصل إجمالي حجم التداول إلى ما يزيد قليلا عن خمسة ملايين دولار أمريكي.

وعلى سبيل المقارنة ، تم تداول حوالي 4,099 عقدا من العقود الآجلة للبتكوين خلال الأسبوع الأول من انطلاق التداول على بورصة CME عام 2017 ، بحجم تداول بلغ 165 مليون دولار فى اليوم الواحد.

فى استقبال فاتر جدا لمنصة Bakkt التي طال انتظارها ،والذي يعد أمر غير متوقعا ، يعكس تمهل المستثمرين من المؤسسات قبل عقد الصفقات ،ومن المحتمل انتظارهم لعدة أيام قبل البدء فى بناء مراكز جديدة.

وقالت الرئيس التنفيذي لمنصة Bakkt "كيلي لويفلير" إن إطلاق المنصة سيغرس الثقة من خلال التنظيم والحضانة الآمنة ،ومع استعداد المستثمرين المؤسسيين نتوقع أن يزداد التقلب فى الأيام القليلة المقبلة ،وأن البتكوين سيبدأ فى التحرك.

قال المؤسس المشارك فى شركة فندسترات الاستثمارية "توم لي" إن اطلاق Bakkt أمر جيد للغاية ،حيث من المؤكد أن يعمل على تحسين ثقة المستثمرين من المؤسسات فى صناعة التشفير".

من جهته توقع مستثمر العملات الرقمية "آري بول" أن التسليم الفعلي للبتكوين على منصة Bakkt من المحتمل أن يؤدي إلى إبطاء الطلب على الأقل فى البداية.

من جهة أخرى، يعكف مشغلي البورصات المشفرة العالمية على إطلاق نظام تصنيف جديد يحدد مقدار آمن الأصل الرقمي ، التصنيف على مقياس من واحد إلى خمسة ، سيتم منح تصنيف واحد للعملات المشفرة التي هي الأقل سمة من سمات الأوراق المالية ،على أن يكون التصنيف خمسة لأكثر العملات الرقمية تشابه مع الأوراق المالية.

من المؤكد أن يوفر هذا التصنيف وضوحا كبيرا لمديري الأصول المشفرة الذين ابتعدوا بسبب الوضع القانوني غير المؤكد للعملات الرقمية.