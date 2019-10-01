شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات البريطاني يقلص انكماشه على خلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات القطاع الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر بمستوي 48.3 نقطة ، أفضل من توقعات الخبراء مستوي 47.0 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت مستوي 47.4 نقطة،والتي تعد أدنى قراءة منذ تموز/يوليو 2012 ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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