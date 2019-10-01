شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 29 شهرا قبيل بيانات التضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى 29 شهرا ، بفعل مخاوف اتساع الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى أوروبا ،والتي قد تزايد من متاعب العملة الأوروبية الموحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.0880$ الأدنى منذ 12 أيار/مايو 2017 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0896$،وسجل أعلى مستوى عند 1.0900$ .

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

على صعيد تعاملات الربع الثالث المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 4.25% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة فصلية خلال هذا العام ،وبأكبر خسارة فصلية منذ الربع الثاني من العام الماضي.

أسباب تلك الخسارة كثيرة ، منها السياسي متمثلا فى عدم استقرار الأوضاع السياسية فى إيطاليا وغموض انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، ومنها الاقتصادي مع توالي البيانات التي تؤشر بتعمق ركود الأنشطة الصناعية وضعف التضخم فى أوروبا ،ومنها العالمي مع استمرار تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن أجل مواجهة المخاطر المتزايدة فى أوروبا لجأ المركزي الأوروبي خلال اجتماع 12 أيلول/سبتمبر الماضي ، إلى خفض معدل الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس إلى سالب 0.5% ، وأطلق برنامج جديد لشراء السندات بنحو 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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وقال محافظ المركزي الأوروبي"ماريو دراغى" أن أعضاء المجلس التنفيذي للبنك اتفقوا على إعادة إطلاق برنامج التحفيز لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

واستبعد دراغى الذي تنتهي ولايته فى أواخر الشهر الجاري ،وقوع اقتصاد اليورو تحت وطأة الركود قريبا ،لكنه أكد على أن المخاطر فى تزايد ،وأشار إلى خفض الفائدة جاء ردا على استمرار ضعف معدل التضخم فى أوروبا.

ومع لجوء المركزي الأوروبي إلى تخفيف السياسة النقدية ، نجد فى المقابل مجلس الاحتياطي الاتحادي " المركزي الأمريكي" يتمهل كثيرا فى تخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة بصورة أعمق ، مؤكدا على ثقته فى مسار النمو الاقتصادي فى البلاد.

الأمر الذي جدد مؤخرا مخاوف اتساع الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ، لصالح السياسة النقدية الأمريكية المشددة وأسعار الفائدة المرتفعة ،وهو ما يدعم ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل اليورو ،ومقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال أيلول/سبتمبر ، استمرار ضعف البيانات سوف يدفع اليورو إلى تكبد المزيد من الخسائر مقابل معظم العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.0% بنفس القراءة السابقة ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 0.9% فى آب/أغسطس.