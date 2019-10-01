مسؤول بـ"البترول" يكشف موعد إعلان أسعار الوقود الجديدة

الموجز

ينتظر المصريون قرار اللجنة الحكومة المعنية بتحديد سعر البنزين والسولار خلال الثلاثة أشهر المتبقية من عام 2019.

قال مسؤول بوزارة البترول إنه حتى الآن لم تصدر أي بيانات بشأن أسعار الوقود، وفقا لآلية التسعير التلقائي التي أقرتها الحكومة، وتعمل الحكومة المصرية على مراجعة تسعيرة السوق المحلية فيما يخص المواد البترولية في مقابل السعر العالمي، وذلك بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الحكومية التي أعلن عن تشكيلها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال شهر يوليو الماضي، أسعار المواد البترولية وفق التسعيرة العالمية.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن اللجنة المشكلة لتطبيق معادلة التسعير التلقائي تقوم بإعداد توصية، وترفعها إلى وزير البترول ومن ثم إلى مجلس الوزراء الذي سيعلن الأسعار، مضيفا: "حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء، وسيتم الإعلان عن الأمر بمجرد الانتهاء منه".

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وتطبق آلية التسعير التلقائي للوقود منذ يوليو الماضي، بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تتولى تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري، ويتم تحديد السعر - وفقا لهذه الآلية - بناء على عدة عوامل أبرزها سعر النفط العالمي، وسعر الصرف، وتكلفة الإنتاج الداخلية.

ومن المفترض أن تعلن الحكومة أسعار الوقود المزمع تطبيقها بداية من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم النظر في موقفها مجددا لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من يناير 2020.

ويقوم دور لجنة التسعير التلقائي بشكل أساسي على تحديد سعر البنزين والسولار بما يوازي السعر في السوق العالمية.

ويعد القرار المنتظر من اللجنة الحكومية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر هو أول انعقاد لها منذ الإعلان عن تشكيلها في يوليو الماضي.

ويسري السعر الذي تحدده لجنة التسعير التلقائي اليوم، على المواد البترولية مشتملة بنزين 80 و90 و92 إلى جانب السولار، حتى نهاية عام 2019.