شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: انخفاض أسعار الحديد اليوم نتيجة زيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مصر، انخفاض أسعار الحديد لأكثر من 600 جنيها فى الطن وذلك طبقا للأسعار المقررة اليوم الثلاثاء .

وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد تراجعت بسبب زيادة الانتاج المصرى العام الماضى اضافة لدخول عدد من المصانع المنتجة للحديد وهو ما يتوقع ان يرفع الانتاج المصرى لأكثر من 4 ملايين طن حديد تسليح ، مشيرا الى أن مصر تحتل صدارة الدول العربية فى انتاج الحديد .

وأشار الزينى الى التقرير الأخيرة التى تؤكد أن انتاج مصر من الحديد وصل الى اكثر من 3.5 طن حديد سنويا بنمو يزيد عن 13% من الانتاج ، مشيدا بالسياسات التى اتبعتها الدولة فى تصنيح الحديد .

والجدير بالذكر أن اسعار الحديد شهدت تراجعا، حيث سجل الطن للمستهلك 11290 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وسعر الحديد اللفائف وصل إلى 10890 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وسعر اللفائف كان يبدأ من 11.200، وأن الأسعار تراجعت ما بين 400 إلى 600 جنيه للطن.