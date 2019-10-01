شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. ارتفاع المعروض النقدى.. وانخفاض أسعار الذهب والحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عالم الاقتصاد والمال فى مصر عدة أحداث وأخبار تم نشرها على ”الخليج 365” كان من أهمها .. وزارة المالية تعلن أن «الصناديق الخاصة» تُحَّصل إيراداتها وتتحمل مصروفاتها بما فيها الأجور، البنك المركزى يؤكد المعروض النقدى فى مصر يرتفع 11.78% على أساس سنوى فى أغسطس، وانخفاض أسعار الذهب والحديد والأسمنت بالأسواق المصرية.

- المالية: «الصناديق الخاصة» تُحَّصل إيراداتها وتتحمل مصروفاتها بما فيها الأجور

أكدت وزارة المالية، أن الصناديق والحسابات الخاصة فى الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون

- البنك المركزى: المعروض النقدى فى مصر يرتفع 11.78% على أساس سنوى فى أغسطس

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع إلى 11.78% على أساس سنوي في أغسطس.

- البنك المركزى: مصر لا تواجه أية مشكلة فى سداد ديونها والاقتصاد أصبح قادرا على تغطية الالتزامات

أكد رامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق والعلاقات الخارجية أن مصر لا تواجه أية مشكلة فى سداد ديونها والتزاماتها الخارجية، وأنه يتم سداد كافة الالتزامات فى مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن الاقتصاد بات قادرا على توليد موارد بالنقد الأجنبى لتوفير كافة احتياجاته.

- المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 3.88 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى

أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية، لتبلغ نحو 3.884 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 21.3مليار جنيه بمعدل 0.6%.

- الإحصاء: 26.7% زيادة فى كمية المتاح للاستهلاك من دقيق القمح الفاخر عام 2016/2017

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 1/10/2019"، النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من أهم السلع الصناعية (القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص) عام 2016/2017.

- الإسكان تعدل ضوابط التخصيص المباشر وتقر نشر الأراضى المتاحة على الموقع

‫وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعديل بعض الضوابط الواردة بقراري مجلس ادارة الهيئة رقمي (125 - 128) لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

- الغرفة الفرنسية بالقاهرة: مشروع العاصمة الإدارية نقلة حضارية لمصر تجذب الاستثمارات

أكدت الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيسهم فى نقل مصر نقلة حضارية مع رعاية الجانب التقني والتكنولوجيا الحديثة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص العمل فى العديد من المجالات.

- وزير قطاع الأعمال: تسير أول 3 شحنات ضمن مشروع "جسور" مع إفريقيا 7 أكتوبر الجاري

قال وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تتبنى مشروعا ضخما لتعزيز التجارة مع إفريقيا تحت اسم "جسور" يهدف لتوفير سلسلة متكاملة من الخدمات واللوجيستيات للمصدرين المصربين مع مختلف دول افريقيا.

- بروتوكول تعاون بين السياحة والتخطيط لإعداد إحصائيات سياحية شاملة

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تستعد وزارة السياحة لتوقيع بروتوكـول تعـاون مشترك مع وزارة التخطيـط والمتابعة والإصلاح الإدارى لوضـع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعيـة للسـياحة، والاتفاق علـى مصـادر التمويـل، والإطار المؤسسى والتنظيمـي للمشـروع، والذى سيضـم تشكيل ثلاث مجموعـات متخصصـة منـوط بهـا إعداد اسـتبيانات المسوح الميدانية، والإشراف ومتابعـة تنفيذهـا، وإعـداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة.

8 - إجراءات بترولية لتغطية السوق المحلى من البنزين والسولار.. تعرف عليها

يعد تطوير معامل التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة، أحد الأهداف الرئيسة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل من المنتجات البترولية المختلفة "البنزين، السولار، المازوت".

- أسعار النفط تتعافى بفعل هبوط إنتاج أمريكا وروسيا وأوبك

تعافت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مدعومة بتقارير عن تراجع إنتاج أكبر منتجي الخام في العالم خلال الربع الثالث، لكن استئناف الإمدادات من السعودية ومخاوف الطلب واصلا الضغط على الأسعار.

- تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بـ54 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بقيمة 54.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر، ليغلق عند مستوى 715.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 7.1% عن الأسبوع الماضى.

- رئيس بورصة مصر: تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إن البورصة تعكف على تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع هذا الشهر.

- أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يهبط لـ669 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-10-2019 فى مصر بقيمة 8 جنيهات، بعد تراجعها طوال تعاملات أمس بقيمة 8 جنيهات فى أول أيام الأسبوع بسوق الصاغة فى مصر.

- أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-10-2019

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-10-2019، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فمقدمتها البنك الأهلى المصرى

- شعبة مواد البناء: اسعار الحديد تتراجع من 400 - 600 جنيه فى الطن

شهدت أسعار الحديد بجميع أصنافها تراجعا مع بداية شهر أكتوبر وذلك حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

- استقرار أسعار الأسمنت اليوم والطن بـ 750 جنيها

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، استقرارا داخل الأسواق المصرية وذلك حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.