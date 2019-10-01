شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار البنزين بالإمارات وعمان خلال شهر اكتوبر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الموافق 1 أكتوبر لعام 2019 تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والديزل، وذلك بعد أن أقرت اللجنة المتعلقة بمتابعة أسعار البنزين والديزل الأسعار الجديدة شاملا ضريبة القيمة المضافة (5%)،، وذلك لشهر أكتوبر الجاري وكانت أسعار البنزين والديزل وفقا لما ذكرته شركة "أدنوك لتوزيع" كالتالي: 1- بنزين 98 ممتاز 2.24 درهم. 2- بنزين 95 خصوصي 2.12 درهم. 3- بنزين91 إي بلس 2.05 درهم. Advertisements 4- الديزل 2.41 درهم. أما أسعار الوقود لشهر أكتوبر الجارى في عمان كالتالي: 1- بنزين 91 عادي 0.207 ريال عماني للتر. 2- بنزين 95 ممتاز 0.217 ريال عماني للتر . 3- ديزل0.245 ريال عماني للتر .

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