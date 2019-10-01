شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد: تأسيس بورصة للسلع الحاضرة خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تأسيس شركة لبورصة السلع الحاضرة خلال الشهر الجارى، على أن تتولى تلك الشركة تحديد نظام التداول، والتأكد من وجود مخازن جاهزة لتخزين السلع،

وشرح فريد، السلع القابلة للتداول ببورصة السلع، وهى أولا وجود سوق كبير للسلعة عليه إقبال، ثانيا قابلية السلع للتنميط أى أنه لا يمكن تداول سلعة لها أكثر من منتج مختلف، ثالثا قابلية التخزين ولذا لا يمكن إنشاء بورصة لسلع تفسد سريعا مثل الطماطم، رابعا تسعير حر للسلع، مضيفا أن أى سلعة ينطبق عليها تلك المواصفات سيتم تداولها.

وفى سياق آخر كشف رئيس البورصة المصرية، عن دراسة تعديل منهجية مؤشرا إيجى إكس 70، إيجى إكس 100 خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد دراسة التجارب الدولية، والتشاور محليا مع بنوك الاستثمار، مبررا سبب التفكير فى ذلك بأن منهجية المؤشر الأول مبنية على متوسط سعرى للسهم، دون النظر لحجم الشركة.

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وتوقع محمد فريد، احتمالية تأسيس شركة للمشتقات المالية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وحول خطط تطوير بورصة النيل، قال محمد فريد، إنه من المنتظر الانتهاء من الدراسة الجارية لتطوير بورصة النيل، على أن تكون لدينا خطة للتطوير خلال العام المقبل.

وجاء ذلك على هامش ورشة نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين وإدارة البورصة المصرية، حول المشتقات المالية والتي قام بشرحها رئيس البورصة محمد فريد، بجانب لقاء مفتوح له مع الصحفيين، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.