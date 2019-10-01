55.3 % من الأسر في السعودية مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت نتائج مسح الطاقة المنزلية لعام 2019، أن 55.29% من الأسر في السعودية مهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بينما نسبة 37.69% من الأسر مهتمة بعض الشيء، في حين أن 7.02% من الأسر غير مهتمة نهائيا بالترشيد .

وأوضحت نتائج المسح الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن نسبة 36.30% من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة الكهربائية في المسكن، في حين أن نسبة 63.70% من الأسر لا تستخدم أي أجهزة ترشيد.

وأفاد المسح بأن نسبة 100% من الأسر تستخدم «الكهرباء» في المسكن، حيث إن 99.50% مساكنهم متصلة بشبكة الكهرباء العامة، في حين أن 0.38% يستخدمون شبكة خاصة كمصدر للكهرباء، بينما 0.12% يستخدمون المولد الخاص كمصدر للكهرباء، كما أوضحت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل بلغت 1.60%.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة الأسر التي تستخدم عدادات كهربائية مستقلة 85.29%، بينما 14.71% من الأسر تشترك في عداد الكهرباء، في حين أن نسبة18.01% من الأسر تستخدم المنظم الكهربائي في المسكن.

97 % حصة الغاز

وكشفت نتائج مسح الطاقة المنزلية أن حجم الاستهلاك الكلي لاستخدامات القطاع المنزلي من الوقود، قارب 1.05 مليار لتر، حيث وصل حجم الاستهلاك من مادة الديزل (زيت الوقود) إلى 4.25 ملايين لتر، وهو ما يمثل نحو 0.40% من حجم الاستهلاك الكلي، فيما بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (الكيروسين) 19.54 مليون لتر يمثل نحو 1.87%، في حين بلغ حجم الاستهلاك من مادة الغاز (غاز الميثان) 1.03 مليار لتر مكعب يمثل 97.73% من الاستهلاك الكلي.

الإنفاق من الدخل

وبحسب المسح فإن نسبة 22.15% من الأسر في المملكة تنفق أقل من 5% من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، في حين أن نسبة 34.49% تنفق على ذلك ما بين (5 - 10%) من دخلها، بينما نسبة 22.53% من الأسر تنفق من دخلها على ذلك ما بين (11- 15%)، ونسبة (13.62%) تنفق ما بين (16-20%) من دخلها على مصاريف الكهرباء ومصادر الوقود الأخرى، بينما نجد أن (7.21%) من الأسر تنفق على ذلك أكثر من (20%) من دخلها.

وقود الطبخ

وفيما يتعلق باستخدام الوقود في الطبخ فقد أظهرت نتائج المسح أن نسبة 89.34% من الأسر تستخدم الغاز كوقود رئيس للطبخ، بينما نسبة 10.18% من الأسر تستخدم الكهرباء لهذا الغرض، في حين أن نسبة 0.30% من الأسر تستخدم الحطب كوقود رئيس للطبخ، وكشفت نتائج المسح أن هناك 8.64% من الأسر تستخدم الكتل الحيوية (الحطب، والفحم، والمخلفات الزراعية)، فيما بلغ استخدام الحطب في المسكن لأغراض التدفئة أو الطبخ 12.73%.

يذكر أن مسح الطاقة المنزلي لعام 2019 يعد الثالث الذي بدأت الهيئة العامة للإحصاء تنفذه بشكل سنوي منذ 2017، ويتم فيه جمع البيانات المتعلقة بالطاقة المنزلية لعينة من الأسر تغطي جميع المناطق الـ13 في المملكة، بهدف التعرف على أنماط استهلاك الطاقة، وأثر ذلك على سلوك المجتمع.

أبرز نتائج مسح الطاقة المنزلية 2019

ترشيد استهلاك الكهرباء

من الأسر مهتمة 55.29%

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من الأسر مهتمة بعض الشيء 37.69%

من الأسر غير مهتمة نهائيا 7.02%

استخدام أجهزة الترشيد

63.70 % من الأسر لا تستخدم أي أجهزة

36.30 % من الأسر تستخدم الأجهزة

استهلاك الوقود

الإجمالي 1,049,620,514 لترا

الديزل 4,246,564 لترا

الكيروسين 19,539,976 لترا

غاز الميثان 1,025,833,974 لترا مكعبا

الإنفاق على الوقود والكهرباء

22.15 % تنفق أقل من 5%

34.49 % تنفق بين 5 - 10%

22.53 % تنفق بين 11 - 15%

13.62 % تنفق بين 16-20%

7.21 % تنفق أكثر من 20%