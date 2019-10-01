8 معايير لممارسة نشاط الكشف عن تسربات المياه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 معايير لازمة لمنح الشركات والمؤسسات والموظفين التأهيل اللازم لممارسة نشاط الكشف عن تسربات المياه.

وأوضحت خلال ورشة العمل الأولى التي نظمتها الوزارة بعنوان «التصاريح اللازمة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد الاستهلاك وكشف التسربات للمياه» في مقر الوزارة بالرياض أمس، أنه يجب أن تحقق الشركات والمؤسسات أكثر من 60% من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم، مبينة أنه سيتم في المرحلة المقبلة تنظيم دورات تدريبية، تستهدف المهنيين الجدد وذوي الخبرات في هذا المجال.

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وناقشت خلال الورشة أكثر من 25 شركة ومؤسسة عاملة في المجال المعايير والشروط المطلوبة، بحضور عدد من المختصين والمهتمين.

وقدمت الوزارة عرضا مرئيا حول الخطوات التي ستتخذها لتنظيم هذا المجال، والمتطلبات اللازمة لحصول الشركات والمؤسسات على التأهيل اللازم لممارسة النشاط، والنموذج المعتمد للتسجيل.

معايير ممارسة النشاط:

- معرفة الأساسيات

- التدقيق الفني المتعلق بالمياه

- الصحة والسلامة

- توفر المعدات والأدوات

- الخبرة اللازمة للعمل

- خدمة العملاء

- توفر المركبات

-الالتزام بالزي الموحد

خطوات الحصول على التأهيل: