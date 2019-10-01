975 ألف خدمة أنجزها حساب المواطن في الربع الثالث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنجز برنامج حساب المواطن أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث 2019 على جميع المنصات، شاملة خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمستندات التي تم التحقق منها، إضافة للاعتراضات والمكالمات الواردة والصادرة من مركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال تعامل مع 493 ألف اتصال على الرقم الموحد 19912، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 9 ثوان، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة مع المستفيد قرابة الخمس دقائق.

975 ألف خدمة في الربع الثالث 2019 تتوزع إلى: