شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. كيف تعرف مخالفات السيارات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديوجراف يقدم خطوات ومعلومات عن مخالفات رخصة المركبات وكيفية الحصول عليها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية.



وأوضح فيديو وزارة التخطيط خطوات طلب الخدمة وذلك من خلال الدخول علي بوابة الحكومة المصرية على رابط www.egypt.gov.eg ثم البحث عن كلمة المزيد ومنها يتم اختيار كلمة مواطنون لنختار منها خدمات نيابات المرور.



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وتابع الفيديوجراف شرح خطوات الحصول على مخالفات رخصة المركبة، حيث يقوم المواطن بإدخال رقم الرخصة واختيار إجمالى المخالفات ليتم الحصول بذلك على بيان بقيمة المخالفات.

وتتضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة الحكومة المصرية والمتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات والتى تأتى بالتنسيق بين وزارة التخطيط ونيابة المرور خدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية، تقديم طلبات التظلم ومتابعتها، السداد بوسائل متعددة، شهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى مكان من خلال البريد المصرى مع متابعة موقف التوصيل.