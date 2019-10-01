شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: اسعار الحديد تتراجع من 400 - 600 جنيه فى الطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد بجميع أصنافها تراجعا مع بداية شهر أكتوبر وذلك حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة. وكشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد شهدت تراجعا، حيث سجل الطن للمستهلك 11290 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. Advertisements وأضاف أن سعر الحديد اللفائف وصل إلى 10890 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مشيرا إلى أن سعر اللفائف كان يبدأ من 11.200، وأن الأسعار تراجعت ما بين 400 إلى 600 جنيه للطن.

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