شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يقترب من مستوى 15 ألف نقطة بأولى جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 723.324 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 193.6 مليون ورقة مالية بقيمة 779.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.49%، والعرب على 12.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.06%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 46.4 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 45.6 مليون جنيه، 36.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 14496 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 17538 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 5375 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.