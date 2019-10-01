مورجان يضاعف من ضغوطه السلبية – تحليل – 01-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وقد تخطى السهم ببداية تداولاته اليومية دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 43.13 ، ليستهدف مستوى الدعم 40.40 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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