شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعاود انخفاضه – تحليل – 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم فورد FORD MOTOR CO (F) الانخفاض بتداولاته الأخيرة بجلسة اليوم ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وقد حاول السهم بتداولاته السابقة على المستويات اللحظية تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن يبدو أن الضغوط السلبية كانت أقوى على تداولات السهم .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 9.06 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 8.73 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط