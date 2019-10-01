شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يستأنف نزيف خسائره – تحليل – 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعدما حاول تعويض بعضاً من خسائره بجلسة أمس ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، أمام تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 170.88 ، ليستهدف مستوى الدعم 161.10 .

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الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط