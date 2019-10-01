- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يستأنف نزيف خسائره – تحليل – 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعدما حاول تعويض بعضاً من خسائره بجلسة أمس ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، أمام تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 170.88 ، ليستهدف مستوى الدعم 161.10 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر علي بابا يستأنف نزيف خسائره – تحليل – 01-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.