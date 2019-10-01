ألفا بيت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 01-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليمحو السهم مكاسبه المبكرة بعدما سجل أعلى سعر له بجلسة اليوم عند 1230.82، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 1192.66 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1265.18 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه

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