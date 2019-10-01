شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يعزز من مكاسبه – تحليل – 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آبل APPLE INC (AAPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 233.45 ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل بفعل تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، كل ذلك يأتي تحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 221.43 ، ليستهدف مستوى المقاومة 233.45 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد