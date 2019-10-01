شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يقلص مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، حيث تراجع السهم امس الاثنين ليغلق عند مستوى 0.298 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.305 درهم، والذي يعد المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 0.28 درهم كمستوى اول ثم 0.26 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.31 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.29 وبين مستوى المقاومة هو 0.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط