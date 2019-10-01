شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0.875 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 0.88 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0.83 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.89 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.87 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.88 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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