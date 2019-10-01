شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استطاع ان يسجل ارتفاع بلغ 0.933 درهم، الا انه تراجع ليغلق عند نفس سعر الفتح وهو 0.903 درهم، والذي يعد أيضا ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط طويل الأجل، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم الحالي عند 0.86 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.91 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط