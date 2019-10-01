شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يواصل الخسائر -تحليل صباحي- 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يوليو من العام الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.87 درهم، مستقرا بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " لذلك فمازالت رؤيتنا الفنية سلبية تجاه السهم، حيث نتوقع إمكانية الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.84 درهم كمستوى اول ثم 0.70 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط