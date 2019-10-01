شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يسجل ادنى مستوى في شهرين ونصف -تحليل صباحي- 01-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 4.61 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم في شهرين ونصف، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 4.65 درهم، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 4.30 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.75 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.56 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.66 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط