الموجز
هبط سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات -اليوم الإثنين- بقيم تتراوح بين 1-5 قروش في 9 بنوك، بينما شهد زيادة وصلت إلى قرشين في بنكين آخرين، واستقر في معظم بنوك القطاع المصرفي.
وأظهرت تعاملات سوق الصرف اليوم، أن بنوك كريدي أجريكول وبلوم ومصر إيران للتنمية والكويت الوطني خفضت سعر الدولار بنحو 5 قروش، ليسجل 16.22 جنيه للشراء و16.32 للبيع.
وخفض بنك الاستثمار العربي بذات القيمة ليسجل 16.21 جنيه للشراء، و16.31 للبيع.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة والمشرق بنحو قرشين ليسجل 16.23 جنيه للشراء، و16.33 للبيع في تعاملات اليوم.
وهبط السعر بمصرف أبوظبي الإسلامي قرشًا ليسجل 16.27 جنيه و16.37 للشراء والبيع، وقرشًا في المصري الخليجي ليسجل 16.22 و16.32 جنيه للشراء والبيع.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه ببنك عوده مصر قرشًا ليسجل 16.23 جنيه للشراء، و16.33 للبيع وقرشين في الإمارات دبي الوطني ليسجل نفس السعر.
كانت هذه تفاصيل خبر إنخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.