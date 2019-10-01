بدءًا من غد.. 2000 جنيه زيادة فى أسعار شيري ..«غبور» تخطر الموزعين بزيادة أسعار «هيونداي النترا».. ننشر الأسعار الجديدة

الموجز

أرسلت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، لشبكة موزعيها منذ قليل، القائمة السعرية الجديدة، والتى تضمنت زيادات فى أسعار سيارات شيري اريزو 5 ، بقيمة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه لمختلف الفئات، والتى سيتم تطبيقهًا اعتبارًا من غدًا وفقاً لجريدة المال المهتمة بالشأن الإقتصادي.

ووفقًا لأسعار «شيري» ارتفعت أسعار طرازات «اريزو 5» الفئة الأولى «M/T Baseline» إلى 169.9 ألف جنيه، بدلًا من 168.9 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار الفئة الثانية «A/T Baseline» إلى 188.9 ألف جنيه، مقارنة بـ187.9 ألف.

وارتفعت أسعار الفئة الثالثة «H/L» إلى 203.9 ألف جنيه، مقابل 202.9 ألف.

أضافت المال أنه وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تمكنت مجموعة جي بي غبور أوتو من بيع 281 وحدة من شيرى «أريزو 5»، ذات النسخة المجمعة محليًا خلال أغسطس الماضى.

«غبور» تخطر الموزعين بزيادة أسعار سيارات هيونداي النترا 2100 جنيه

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، موزعيها المعتمدين منذ قليل، بزيادة أسعار هيونداي النترا بقيمة 2100 جنيه لمختلف الفئات التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من غد بحسب جريدة المال .

وجاءت الأسعار التي نشرتها المال كما يلي :-

وفقًا لأسعار «هيونداي»، ارتفعت أسعار سيارات النترا HD المجمعة محليًّا، الفئة الأولى إلي 244 ألف جنيه، بدلًا من 241.9 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار هيونداي النترا HD الفئة الثانية إلى 251 ألف، مقارنة بـ248.9 ألف.

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ووصلت أسعار طرازات هيونداي النترا HD الفئة الثالثة إلى 257 ألفا، مقابل 254.9 ألف.

وقفزت أسعار سيارات هيونداي النترا HD الفئة الرابعة بقيمة 262 ألفا، مقارنة بـ259.9 ألف.

وسجلت أسعار النترا HD الفئة الخامسة نحو 272 ألفا، بدلًا من 269.9 ألف.

وتنتمي هيونداي النترا«HD» المجمعة محليًا، لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطى قوة قدرها 121 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وتعتمد هيونداى النترا «HD» على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

أسعار هيونداي النترا AD

رفعت مجموعة جي بي غبور أسعار سيارات هيونداي النترا AD ذات النسخة المستوردة، الفئة الأولى إلى 307 آلاف جنيه، مقارنة بـ304.9 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار هيونداي النترا AD الفئة الثانية إلى 317 ألفا بدلًا من 314.9 ألف، وسعرت الفئة الثالثة بقيمة 337 ألف، مقابل 334.9 ألف.

وصعدت أسعار النترا AD الفئة الرابعة إلى 352 ألفا، بدلًا من 349.9 ألف، ووصلت أسعار الفئة الخامسة بنحو 372 ألفا، مقارنة بـ369.9 ألف.

وقدرت أسعار هيونداي النترا AD الفئة السادسة إلى 390 ألفا، مقابل 387.9 ألف، وحددت الفئة السابعة بنحو 440 ألفا بدلًا من 437.9 ألف.

أما عن مواصفات هيونداي النترا AD، فانها زودت بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة 127 حصانا، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.