أكثر 10 سيارات أوروبية مبيعًا خلال 8 شهور

الموجز تصدرت السيارة الشهيرة رينو لوجان قمة مبيعات السيارات الأروبية بعد تمكنها من بيع 2725 وحدة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» . وجاءت فيات تيبو فى المرتبة الثانية بعد أن استطاعت بيع 1937 مركبة. وتبعها رينو «ستيب واي» التى بلغت مبيعاتها 1814 سيارة. وحصد طراز بيجو «301» المرتبة الرابعة بقائمة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى. وتمكنت من بيع 1723 سيارة. Advertisements حلت رينو داستر فى المرتبة الخامسة بإجمالى بيع 1610 وحدة. وحافظت بيحو«3008» على المرتبة السادسة بعد أن استطاعت بيع 1319 سيارة. وتمركزت رينو كادجار فى المرتبة السابعة محققة بيع 943 سيارة، وتلتها بيجو «5008» التى بلغت مبيعاتها 690 وحدة. وظهرت بيجو«508» فى المرتبة التاسعة بعد تمكنها من بيع 623 مركبة. ثم حلت رينو «سانديرو» فئة الهاتشباك فى المركز العاشر بواقع 549 وحدة خلال الشهور الثماني الأولى من العام الحالى.

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