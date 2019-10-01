شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ3.751 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 1-10-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.751 ريال سعودى.

دولار أمريكي (USD)1 دولار أمريكي = 3.751 ريال سعودي. دولار أمريكي (USD)1 دولار أمريكي = 3.751 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.087 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.244 يورو.

جنيه استرليني (GBP) جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.590 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودي = 0.217 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD) دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.823 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.354 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD) دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.509 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.354 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY) ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.885 ين ياباني.

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