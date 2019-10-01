شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: 6 مناطق بسوهاج وقنا ضمن المرحلة الثانية لبرتوكول "NCE " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا مقرر أن يدخلوا ضمن برتوكول التعاون مع المؤسسة الإماراتية NCE فى مرحلة لاحقة، وهناك 4 مناطق يتم العمل عليها كمرحلة أولي في كل من بدر والسادات ومرغم وبورسعيد.

وقال فى تصريحات صحفية، أنه يتم تحويل البرتوكول مع NCE الإماراتية المقرر لها إدارة المناطق الصناعية إلى اتفاق نهائى بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لمناقشة البنود الرئيسية.

ووقعت هيئة التنمية الصناعية، مذكرة تفاهم بين شركة التنمية الصناعية IDCالمملوكة للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومؤسسة الإمارات NCE لإدارة المشروعات الصناعية واللوجستية، للتعاون في إدارة المناطق والمجمعات الصناعية.

ويستهدف البرتوكول، توفير إدارة ذكية للمجمعات الصناعية من خلال تشجيع تطبيقات الاقتصاد الأخضر والذي يعتمد على التكامل بين الأنشطة الصناعية، ويعمل على زيادة وتطوير مواردها وتعظيم خدماتها واللوجستيات اللازمة لها وتحويلها لمجمعات صناعية خضراء متكاملة كنموذج غير مسبوق ونقلة نوعية في أسلوب إدارة المجمعات الصناعية

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وكشف غازى، أن المرحلة الأولى تضم مجمعات مرغم وبدر والسادات، ويتم تعميمه على كافة المجمعات الصناعية المستهدف إنشائها في إطار استراتيجية الوزارة وعددها 22 مجمعا، فضلا عن تطبيقها على المناطق الصناعية القائمة والجديدة.