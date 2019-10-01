شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم يتباطأ فى منطقة اليورو على أساس سنوى فى سبتمبر لتراجع أسعار الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد التقدير الأولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء، بأن التضخم في منطقة اليورو شهد مزيدا من التباطؤ على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع أسعار الطاقة، لكن التضخم الأساسي الذي يستثني مثل هذه المكونات المتقلبة الأسعار ارتفع.

وقال يوروستات إن التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.2%على أساس شهري في سبتمبر و0.9%على أساس سنوي، في تباطؤ عن قراءة أغسطس التي بلغت 1%.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ثبات القراءة عند 1% على أساس سنوي.

ومن أهم أسباب تحقيق رقم دون التوقعات في سبتمبر تراجع أسعار الطاقة بنسبة 1.8% على أساس سنوي.