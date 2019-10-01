شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق حملة عروض تقسيط على 12 شهرا بدون فوائد لعملائها فى مصر من 1 لـ15 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عروض التقسيط تشمل P30 Lite New Edition وغيره من هواتف هواوي الذكية

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق حملة عروض حصرية ومميزة لعملائها خلال فترة محدودة بداية من يوم 1 أكتوبر الي يوم 15 أكتوبر. تتضمن حملة عروض هواوي الجديدة على هواتفها الذكية التي لاقت نجاحاً كبيراً في السوق المصري منذ إطلاقها مثل P30 Lite New Edition، Y7 Prime 2019 بمساحة تخزين 32 جيجا بايت، Y7 Prime 2019 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت، Y9 prime 2019 وY6 Prime 2019، حيث تقدم هواوي إمكانية شراء أية من الهواتف السابقة بنظام التقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد من موزعي هواوي المعتمدين الموجودين في مختلف مناطق مصر.

قال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر، "نسعى دائماً لتقديم حملات عروض ترويجية لعملائنا في مصر، لأننا نضع المستهلك المصري في المقام الأول من استراتيجية عمل هواوي في مصر والعالم، وهذا يدفعنا لتعزيز مكانتنا الرائدة بالسوق المصري النابعة عن ثقة المستهلك المصري في علامة هواوي التجارية، لذا نعتبر المستهلك المصري ركيزة عملنا ونجاحنا في السوق المصري."

لاقت هواتف هواوي نجاحاً كبيراً في السوق المصري ومن ضمنها هاتف HUAWEI P30 Lite New Edition الذي يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل عالية الوضوح، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية تصوير فائقة العرضً، وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات Bokeh. تأتي كاميرا السيلفي مدعمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدقة 24 ميجا بكسل وبقدرة التعرف على المشاهد المحيطة لـ 8 فئات، وذلك لالتقاط صور "سيلفي" مثالية. بالإضافة إلى أن كاميرات الهاتف تدعم وضع التصوير الليلي Night Mode الذي يساعد على ضبط الصور باستخدام تقنيات AI Micro Shaping حتى في التصوير في إضاءة خافتة، بينما تضفي ميزة Qmoji 2.0 ثلاثية الأبعاد قليلاً من المرح على الصور.

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أما هواتف Y Series فتميزت بأنها مُصممة خصيصاً للفئة المستخدمين الشباب، حيث أن هواتف Y Series مثل Y7 Prime 2019، Y7 Prime 2019 New Edition، Y9 prime 2019 وY6 Prime 2019 يتميزون بمواصفات ومزايا متطورة يتطلع اليها مستخدمي الهواتف المتوسطة، حيث أن هذه الفئة من الهواتف تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والأداء القوي والتصميم الانيق والسعر المناسب.

الجدير بالذكر أن حملة عروض هواوي مستمرة في الفترة من يوم 1 أكتوبر الي يوم 15 أكتوبر بجميع مزعي هواوي المعتمدين.