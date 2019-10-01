شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بورصة مصر: تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، إن البورصة تعكف على تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع هذا الشهر.
وأضاف في جلسة نقاشية مع صحفيين بالقاهرة أن البورصة ستكون مخصصة للسلع الحاضرة والقابلة للتخزين والتي توجد لها أسواق كبيرة.
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