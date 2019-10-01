شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسمنت اليوم والطن بـ 750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، استقرارا داخل الأسواق المصرية وذلك حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة لليوم السابع أن أسعار الأسمنت مستقرة داخل السوق المحلي وأن أسعار الأسمنت سجلت من المصنع 650 - 700 جنيه، فى حين يصل سعره فى الأسواق بحد أقصى 750 جنيهًا، وذلك بحسب المصنع والمنطقة ومصروفات النقل.

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والجدير بالذكر أن أسعار الأسمنت شهدت تراجعا من 50- 100 جنيه في الطن مطلع شهر سبتمبر وذلك بسبب تراجع سعر الدولار وزيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت.