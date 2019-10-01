شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بختام تعاملات أولى جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر أكتوبر، بنسبة 0.48% خاسرا 39.05 نقطة ليغلق عند مستوى 8052.71 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.1% خاسرا 3.96 نقطة ليغلق عند مستوى 3773.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 121.9 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 73 شركة، فيما تراجعت 104 شركة.

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وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.41%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%.

وجاء سهم "تشب" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.53%، ثم ساسكو بنسبة 4.23%، ثم اليمامة للحديد بنسبة 4.05%، فيما تصدر سهم "متلايف إيه أى جى العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.65% ثم التأمين العربية بنسبة 3.83%، ثم أسمنت الجنوب بنسبة 3.50%.