شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 54.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 54.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5 مليارات ورقة منفذة على 532 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 57.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.6 مليار ورقة منفذة على 416 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

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أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 64.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 66.9 مليون ورقة منفذة على 5220 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 36.99% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.01%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 15.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 285.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 180.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 18.9 مليار جنيه بحجم تداول 4.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 465.3 ألف عملية.