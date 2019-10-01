شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد الدولى للاتصالات" ينظم مؤتمرا عن المعايير البيئية بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد الدولى للاتصالات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والأعمال ووزير الدولة للتطور الرقمى بإسبانيا وأكثر من 25 شريكًا، الأسبوع التاسع للمعايير المراعية للبيئة، الذى ستستضيفه مدينة فالينسيا بإسبانيا، فى الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، تحت شعار "ربط المدن الذكية المستدامة بأهداف التنمية المستدامة".

ويمثل أسبوع المعايير المراعية للبيئة منصة عالمية تجمع صانعى السياسات والخبراء الميدانيين ومخططى المدن والهيئات التنظيمية وخبراء المعايير والمجتمعات المدنية لمناقشة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة فى تيسير الإدارة الذكية والمدن الذكية المستدامة.

كما يهدف الأسبوع إلى تحديد احتياجات التقييس التى من شأنها تسريع وتيرة نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيات المتقدمة ورفع الوعى بالأهمية التى تضفيها على هندسة الحلول المبتكرة فى مجال المناخ وما توفره من فرص فى هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تسريع عملية التحول إلى المدن الذكية المستدامة وإطلاق العنان لإمكانات اقتصاد التدوير.