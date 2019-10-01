شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس 1060 شركة فى يوليو الماضى و500 للقطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الشركات التى تم تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ2160 شركة فى شهر يوليو الماضى، مقارنة بـ 1743 شركة فى يوليو عام 2018.

وذكرت النشرة المعلوماتية الشهرية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء، أن قيمة رؤس الأموال فى الشركات التى تم تأسيسها بلغت 17.1 مليار جنيه، كما بلغت نسبة مساهمة الأجانب فى رؤس أموال الشركات 8.9%، وبقيمة 1.676 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة مساهمة العرب 2.9%، وبقيمة 545 مليون جنيه.

وبلغت نسبة المصريين فى رؤس الأموال 88.2%، بقيمة 16.660 مليار جنيه.

وبحسب النشرة المعلوماتية، تصدر القطاع الخدمى المركز الأول بنسبة 49.4%، بقيمة مليار جنيه، يليه القطاع الصناعى بنسبة 22.5%، بقيمة 487 مليون جنيه، ثم القطاع الإنشائى بنسبة 15%، وبقيمة 323 مليون جنيه.

وحول تفاصيل الشركات والقطاعات العاملة فيها، كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ"الخليج 365"، أن عدد الشركات الخدمية التى تم تأسيسها خلال شهر يوليو ،بلغت نحو 1060 شركة تصدرت عدد الشركات التى تم تأسيسها، لافتا إلى أن زيادة عدد الشركات الخدمية، يتواكب مع توجه الحكومة نحن التكنولوجيا خاصة مجال الاعمال الناشئة وريادة الأعمال، وهذا يوفر فرص عمل كثيرة.

وأضاف انه بمجرد تأسيس الشركة، يتم متابعتها لاستكمال بقية المراحل حتى خروج المشروع للنور.

وأشار أن وحدة المتابعة بمركز خدمات المستثمرين تساهم فى تذليل كافة العقبات أمام رجال الأعمال، وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وحول ثانى قطاع فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، كشف المصدر إنه قطاع الصناعة حيث تم تأسيس نحو 500 شركة صناعية متنوعة بداية من الشركات متناهية الصغر حتى الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

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واضاف أن دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يستمر، لضمان استكمال المشروعات الصناعية وبالتالى توفير آلاف فرص العمل، لكن قد تحتاج الشركة لعامين، وربما 3 أعوام لإطلاق مشروعها، وبالتالى متابعتنا معها تستمر لما بعد التأسيس .

وأوضح المصدر، إن قطاع الإنشاءات احتل المركز الثالث بتأسيس نحو 264 شركة، لافتا إلى أن هذا يشير لما شهدته مصر من انطلاقة فى قطاع البناء والتشييد فى ظل التوسعات الكبيرة التى تشهدها البلاد سواء في العاصمة الإدارية، أو المدن الجديدة مصل العلمين والساحل الشمالي بجانب مشروعات الخدمات والمرافق.

كام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كشف أنه منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز خدمات المستثمرين فى 21 فبراير 2018، حتي الآن تم تأسيس 33.390 ألف شركة جديدة ، برؤوس أموال بلغت 95.793 مليار جنيه والمدفوع من رؤس الأموال يبلغ 10.806 مليار جنيه.

وأضاف "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن نسبة مشاركة المصريين فى تلك الشركات تبلغ نحو 85.7%، فيما تبلغ نسبة المستثمرين العرب نحو 10% وتبلغ نسبة الأجانب 4.3%.

وحول عدد الشركات وفقا للقطاع، أوضح محمد عبد الوهاب، أن القطاع الزراعى يضم 1468 شركة، فيما يضم القطاع الصناعى 8247 شركة.

وأشار إلى أن القطاع الخدمى، هو الأعلى، حيث يضم 18366 شركة، ويضم القطاع السياحى 565 شركة، فيما يضم القطاع الاتصالات والتكنولوجيا 1953 شركة.

كما يضم القطاع الإنشائي 2748 شركة، وأخيرا القطاع التمويلى يضم 7 شركات، لافتا إلى أنه وفقا لتوجيهات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فإنه يتم تقديم الخدمات على مدار اليوم وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ، دعما لمناخ وبيئة الاستثمار فى مصر .