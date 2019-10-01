البنك الإسلامى واتحاد غرف التعاون الخليجي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية "ثقة" واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي "FGCCC" مذكرة تفاهم "MoU" لتسهيل التعاون بين الطرفين والعمل عن كثب لتعزيز ودعم وترسيخ جهود التكامل بين اقتصاديات دول المجلس والدول الإسلامية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء بأن المذكرة، التى وقعت في مدينة جدة، تهدف إلى تبادل المعلومات والاستشارات في مجالات العمل المشترك وتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة، وتسويق الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بتعاون مشترك بين أصحاب الأعمال بدول الخليج، وربطها بالموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى الأعمال "ثقة" والاتحاد والتعاون في تنظيم الدورات التدريبية.
كما تهدف المذكرة للتعاون بين الأمانة العامة للاتحاد ومنتدى الأعمال "ثقة" فيما يتعلق بفرص الاستثمار، دليل رجال الأعمال، رزنامة المعارض، والإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية، وغيرها من المعلومات ذات الاهتمام المشترك والمشاركة في فعاليات رئيسية للاتحاد والمنتدى يتم التوافق عليها ضمن الإستراتيجية السنوية.
وتقضي مذكرة التفاهم بأن يتشارك منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في نقل المعرفة والمعلومات والتعاون في أنشطة مثل الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات الصغيرة في البلدان الأعضاء لمجموعة البنك الإسلامي، علاوة على ذلك ستُمكّن مذكرة التفاهم كلا الطرفين من دعوة رجال الأعمال البارزين والقادة والمستثمرين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي، للمشاركة وحضور الفعاليات التي تُنظم من قبل الطرفين، والتعاون في المجالات التي تعزز فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص التجارية الثنائية.
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