شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. و17.66 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.66 جنيه للشراء.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.68 جنيه للشراء. 17.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.66 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.66 جنيه للشراء. 17.8 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر17.66 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر17.66 جنيه للشراء. 17.8 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو فى بنك البركة17.56 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة17.56 جنيه للشراء. 17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.64جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.64جنيه للشراء. 17.78جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.67 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.67 جنيه للشراء. 17.8جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.62 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.62 جنيه للشراء. 17.78 جنيه للبيع.

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